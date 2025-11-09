Concert Flûtes Amérindiennes par Renaud Schmitt Benfeld
Concert Flûtes Amérindiennes par Renaud Schmitt Benfeld dimanche 9 novembre 2025.
Concert Flûtes Amérindiennes par Renaud Schmitt
rue de l’église Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Musique relaxante et méditative du monde.
Musique d’inspiration Amérindienne, Africaine, Asiatique, Indienne, Relaxation,… .
rue de l’église Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Flûtes Amérindiennes par Renaud Schmitt Benfeld a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme du Grand Ried