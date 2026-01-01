Concert Flutissima Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque
Concert Flutissima Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque dimanche 25 janvier 2026.
Concert Flutissima
Place du Maréchal Foch Marché couvert de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
L’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque vous invite à son concert de début d’année.
Un concert qui met à l’honneur les flûtes traversières.
Plus de 60 musiciens amateurs et passionnés.
– 16h
– Dans la limite des places disponibles .
Place du Maréchal Foch Marché couvert de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
English : Concert Flutissima
The Pont-l’Évêque Municipal Band invites you to its concert at the start of the year.
