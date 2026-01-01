Concert Flutissima Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque

Concert Flutissima

Place du Maréchal Foch Marché couvert de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque vous invite à son concert de début d’année.

L’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque vous invite à son concert de début d’année.

Un concert qui met à l’honneur les flûtes traversières.

Plus de 60 musiciens amateurs et passionnés.

– Marché couvert de Pont-l’Évêque Place du Maréchal foch

– 16h

– Dans la limite des places disponibles .

Place du Maréchal Foch Marché couvert de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Flutissima

The Pont-l’Évêque Municipal Band invites you to its concert at the start of the year.

L’événement Concert Flutissima Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Terre d’Auge Tourisme