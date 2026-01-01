Concert Flutissimo Eglise de La Brède La Brède

Concert Flutissimo Eglise de La Brède La Brède dimanche 26 avril 2026.

Eglise de La Brède 11 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-04-26
2026-04-26

Concert de musique classique par l’ensemble de flûtes traversières Flutissimo.   .

Eglise de La Brède 11 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 55 60 89  lame.labrede@gmail.com

English : Concert Flutissimo

