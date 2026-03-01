Concert Flutissimo Walt Disney boulevard de la libération Falaise

Concert Flutissimo Walt Disney

boulevard de la libération Forum Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Maison de la Musique du Pays de Falaise propose un concert exceptionnel au Forum de Falaise

La Maison de la Musique du Pays de Falaise propose un concert exceptionnel au Forum de Falaise

Avec la participation des choeurs de flûte de la maison de la musique de Pays de Falaise, de l’école municipale de musique et de danse d’Ifs, du conservatoire de musique et de théâtre d’Hérouville-Saint-Clair, de l’école intercommunale de la musique Terre d’Auge et la participation de la classe de tuba du Conservatoire d’Hérouville.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. .

boulevard de la libération Forum Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 43 45

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English : Concert Flutissimo Walt Disney

The Maison de la Musique du Pays de Falaise presents an exceptional concert at the Falaise Forum

L’événement Concert Flutissimo Walt Disney Falaise a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Falaise Suisse Normande