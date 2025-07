Concert flûtiste de « Jean Mathias Petri » Grotte de Dargilan Meyrueis

Le 17 août 2025 à 19h, vivez un concert exceptionnel à la Grotte de Dargilan avec le flûtiste Jean-Mathias Petri. Une heure de musique immersive (jazz, contemporaine, électronique), entre silence et gouttes, dans une cathédrale souterraine à 10 °C.

Concert à la Grotte de Dargilan 17 août 2025

à venir le dimanche 17 août flûtiste Jean Mathias Petri (piccolo, ut, alto, bass, octobass, ney). De formation autodidacte pour la plus grande part, Jean‑Mathias Petri est un artiste sans frontières ; il partage, fédère et innove. Sa passion le conduit sur le chemin des musiques d’aujourd’hui jazz, musique contemporaine, électronique, improvisée ou d’inspiration traditionnelle.

Entrez dans la caverne. Entrez dans la grotte ! Imaginez-vous n’avoir jamais connu que ça. N’en être jamais sorti. Imaginez voir danser les ombres du monde qui se projettent sur la paroi. Quand tout est noir, quand on ne considère qu’une seule vérité, celle qu’on voit, alors se lève une voix.… Le silence, les gouttes d’eau, puis la musique, dans un décor millénaire de calcite; deux magies se rejoignent pour nous enchanter, nous émouvoir, nous exalter.

Date & heure Dimanche 17 août 2025, à 19h (arrivée conseillée dès 18h30)

Lieu Grotte de Dargilan (D139), 48150 Meyrueis

Tarifs 15 € (adulte), gratuit pour les moins de 12 ans

Conditions Grotte humide, température ~10 °C. Prévoir chaussures stables et vêtements chauds. Descente en groupe (200 marches).

Offres Apéritif offert à 18h30 sur la terrasse panoramique, produits locaux & boissons après le concert

Contact & réservations (sans prépaiement) ondasosterrane@gmail.com / 06 52 85 95 45

Plus d’infos ondasosterrane.fr 15 .

Dargilan, Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 52 85 95 45 ondasosterrane@gmail.com

English :

On August 17, 2025 at 7pm, enjoy an exceptional concert at the Grotte de Dargilan with flutist Jean-Mathias Petri. An hour of immersive music (jazz, contemporary, electronic), between silence and drops, in an underground cathedral at 10°C.

German :

Erleben Sie am 17. August 2025 um 19 Uhr in der Höhle von Dargilan ein außergewöhnliches Konzert mit dem Flötisten Jean-Mathias Petri. Eine Stunde immersive Musik (Jazz, zeitgenössische Musik, Elektronik), zwischen Stille und Tropfen, in einer unterirdischen Kathedrale bei 10?°C.

Italiano :

Il 17 agosto 2025 alle 19.00, godetevi un concerto eccezionale nella Grotte de Dargilan con il flautista Jean-Mathias Petri. Un’ora di musica immersiva (jazz, contemporanea, elettronica), tra silenzio e gocce, in una cattedrale sotterranea a 10°C.

Espanol :

El 17 de agosto de 2025 a las 19:00 h, disfrute de un concierto excepcional en la Gruta de Dargilan con el flautista Jean-Mathias Petri. Una hora de música inmersiva (jazz, contemporánea, electrónica), entre silencio y gotas, en una catedral subterránea a 10 °C.

