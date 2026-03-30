Concert Flût’vox Le Nichoir Saint-Mathieu

Concert Flût’vox

Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez écouter le concert Flût’vox des élèves de Mathieu Dethoor de l’école départementale de musique de le Charente. .

Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 78 99 lenichoir@yahoo.com

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English : Concert Flût’vox

L’événement Concert Flût’vox Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Ouest Limousin