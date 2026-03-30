Concert Flût’vox Le Nichoir Saint-Mathieu
Concert Flût’vox Le Nichoir Saint-Mathieu samedi 4 avril 2026.
Concert Flût’vox
Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez écouter le concert Flût’vox des élèves de Mathieu Dethoor de l’école départementale de musique de le Charente. .
Le Nichoir 10 Rue Principale Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 49 78 99 lenichoir@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Flût’vox
L’événement Concert Flût’vox Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Saint-Mathieu (Haute-Vienne)
- Loto des pompiers de Saint Mathieu Salle des fêtes Saint-Mathieu 4 avril 2026
- Concert Konserv Le Nichoir Saint-Mathieu 10 avril 2026
- Goûter-conte Malimbo et Kalimba Le Nichoir Saint-Mathieu 11 avril 2026
- Thé dansant Saint-Mathieu 12 avril 2026
- Circuit Uni’Vert Trail n°10 « des vieux moulins » Saint-Mathieu Haute-Vienne 1 mai 2026