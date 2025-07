Concert Fly Carpet Le Chat Pline Thiviers

Concert Fly Carpet Le Chat Pline Thiviers samedi 12 juillet 2025.

Concert Fly Carpet

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

One man band guitare électro, didgeridoo, pédales à effets, percussions et looper.

Fly Carpet c’est un one man band. Une musique atypique, une alchimie avec une guitare électro, un didgeridoo, des pédales à effets, des loopers, percussions et boîte à rythmes.

Un envol de sonorités hypnotiques et rythmées qui font voyager et vibrer aux frontières de la transcendance… .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 21 90 07 lechatpline.cafe@yahoo.com

English : Concert Fly Carpet

One-man band with electro guitar, didgeridoo, effects pedals, percussion and looper.

German : Concert Fly Carpet

One Man Band Elektro-Gitarre, Didgeridoo, Effektpedale, Percussion und Looper.

Italiano :

One-man band con chitarra elettrica, didgeridoo, pedali per effetti, percussioni e looper.

Espanol : Concert Fly Carpet

One-man band con electroguitarra, didgeridoo, pedales de efectos, percusión y looper.

