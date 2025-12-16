Concert Flying Bones Mesquer
Concert Flying Bones Mesquer samedi 24 janvier 2026.
50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
2026-01-24 21:00:00
2026-01-24
Concert au son rock-garage-psyché
Duo rock/garage aux multiples inspirations naviguant entre psych-fuzz, math-rock et zouk-core.
Petite restauration de 19h à 21h
Pariticipation libre .
50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
English :
