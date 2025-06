Concert Flying Orkestar La grange à Dédé Valdrôme 28 juin 2025 19:00

Drôme

Concert Flying Orkestar La grange à Dédé Au terrain de jeux Valdrôme Drôme

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

19h Repas « Rougail Poulet & Saucisses » par Titich and The Flying Cuisineurs

20h30 Concert Flying Orkestar Bukravia Live Parade

La grange à Dédé Au terrain de jeux

Valdrôme 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 92 44 88

English :

7pm Meal « Rougail Poulet & Saucisses » by Titich and The Flying Cuisineurs

8:30pm Flying Orkestar Bukravia Live Parade concert

German :

19.00 Uhr Essen « Rougail Huhn & Würstchen » von Titich and The Flying Cuisineurs

20.30 Uhr Konzert Flying Orkestar Bukravia Live Parade

Italiano :

ore 19.00 « Rougail Poulet & Saucisses » a cura di Titich e The Flying Cuisineurs

20.30 Concerto dell’Orkestar Volante Bukravia Live Parade

Espanol :

19.00 h Comida « Rougail Poulet & Saucisses » de Titich y The Flying Cuisineurs

20.30 h Concierto de Flying Orkestar Bukravia Live Parade

L’événement Concert Flying Orkestar Valdrôme a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme du Pays Diois