Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Pour la première fois, l’église de Saint-Ouen-les-Vignes va accueillir le célèbre ensemble Doulce Mémoire, avec un programme intitulé « Folie Doulce » consacré au thème inépuisable de la folie amoureuse, à travers les chansons et poèmes composés au XVIème siècle, entre François 1er (dont on pourra écouter un poème mis en musique) et Henri IV.

Doulce Mémoire, ensemble trentenaire dédié aux musiques anciennes, souvent associées au théâtre et à la danse, affiche une riche discographie et tourne dans le monde entier depuis son ancrage tourangeau.

Rendez-vous le dimanche 12 octobre 2025 à 17h avec la promesse d’une promenade riche en surprises, qui n’engendre pas la mélancolie !

Un évènement organisé par l’association Un Temps Cité à Saint-Ouen-les-Vignes. 18 .

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 01 50 77

English :

On Sunday, October 12, 2025, Saint-Ouen-les-Vignes will welcome the renowned ensemble Doulce Mémoire for the first time, with a program entitled « Folie Doulce » devoted to the inexhaustible theme of madness in love, through songs and poems composed in the 16th century.

German :

Am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, wird Saint-Ouen-les-Vignes zum ersten Mal das berühmte Ensemble Doulce Mémoire mit einem Programm unter dem Titel « Folie Doulce » empfangen, das dem unerschöpflichen Thema des Liebeswahnsinns gewidmet ist, und zwar anhand von Liedern und Gedichten, die im 16. Jahrhundert verfasst wurden.

Italiano :

Domenica 12 ottobre 2025, Saint-Ouen-les-Vignes ospiterà per la prima volta il famoso ensemble Doulce Mémoire, con un programma intitolato « Folie Doulce » dedicato all’inesauribile tema della follia d’amore, attraverso canzoni e poesie composte nel XVI secolo.

Espanol :

El domingo 12 de octubre de 2025, Saint-Ouen-les-Vignes acogerá por primera vez al célebre conjunto Doulce Mémoire, con un programa titulado « Folie Doulce » dedicado al inagotable tema de la locura amorosa, a través de canciones y poemas compuestos en el siglo XVI.

