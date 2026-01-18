Concert Folk acoustique Oblivia L’Épicerie Locale Chez Tonton Gwen Île-Tudy

Concert Folk acoustique Oblivia

L’Épicerie Locale Chez Tonton Gwen 3 rue de l’Église Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Oblivia une histoire de voyage, de passion, de musique et de créativité.

Chacune de ses chansons est un témoignage des émotions humaines.

L’engagement pour l’authenticité et la vulnérabilité transparaît dans chaque note, créant une connexion unique et intime avec le public.

Découvrez cet univers à part ! .

L’Épicerie Locale Chez Tonton Gwen 3 rue de l’Église Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 32 28 25 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Folk acoustique Oblivia

L’événement Concert Folk acoustique Oblivia Île-Tudy a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Destination Pays Bigouden