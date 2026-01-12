Concert Folk and Flowers LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Concert Folk and Flowers
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-03 17:30:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Laisse-toi séduire par l’univers délicat de Folk&Flowers, un duo porté par une voix suave et singulière, accompagnée de guitares à la fois puissantes et
chaleureuses.
Entre chanson française et reprises pop, soul et jazz, leurs arrangements sur mesure donnent à chaque concert une couleur unique. Une musique sincère et
sensible, à écouter avec le cœur, pour savourer un instant hors du temps.
> Tout public. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
English :
Let yourself be seduced by the delicate universe of Folk&Flowers, a duet driven by a suave, singular voice, accompanied by powerful, warm guitars
guitars.
From French chanson to pop, soul and jazz covers, their tailor-made arrangements give each concert a unique color. Sincere, sensitive music
sensitive music, to be listened to with the heart, to savor a moment out of time.
