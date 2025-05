Concert folk Artie – Brasserie du Loup Le Veurdre, 16 mai 2025 20:30, Le Veurdre.

Allier

Concert folk Artie Brasserie du Loup 23 Rue de Bourbon Le Veurdre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Amateurs de folk, laissez-vous emporter par l’univers d’Artie ! Avec sa guitare et sa voix chaleureuse, ce musicien franco-américain propose un concert intimiste mêlant compositions originales et reprises aux accents blues et folk.

.

Brasserie du Loup 23 Rue de Bourbon

Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 88 61 54 contact@biereduloup.fr

English :

Folk fans, let yourself be carried away by Artie?s universe! With his guitar and warm voice, this Franco-American musician offers an intimate concert combining original compositions and bluesy folk covers.

German :

Lassen Sie sich von Artie in die Welt des Folk entführen! Mit seiner Gitarre und seiner warmen Stimme bietet dieser französisch-amerikanische Musiker ein intimes Konzert, das Eigenkompositionen und Coverversionen mit Blues- und Folk-Akzenten vermischt.

Italiano :

Appassionati di folk, lasciatevi trasportare dal mondo di Artie! Con la sua chitarra e la sua voce calda, questo musicista franco-americano propone un concerto intimo che combina composizioni originali e cover dal sapore blues e folk.

Espanol :

Aficionados al folk, ¡déjense llevar por el universo de Artie! Con su guitarra y su cálida voz, este músico franco-americano ofrece un concierto íntimo en el que mezcla composiciones originales y versiones con sabor a blues y folk.

