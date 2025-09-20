Concert Folk Club du Bono Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Concert Folk Club du Bono Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren samedi 20 septembre 2025.

Concert Folk Club du Bono Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 20 septembre, 11h00 Tout public, gratuit, entrée libre

Laissez-vous emporter par les sonorités de la musique traditionnelle irlandaise ! Jigs et valses irlandaises prennent vie avec Le Folk Club du Bono dans des arrangements alliant finesse et énergie.

Laissez-vous emporter par les sonorités de la musique traditionnelle irlandaise ! Jigs, reels et valses irlandaises prennent vie avec Le Folk Club du Bono dans des arrangements alliant finesse et énergie.

Cinq musiciens passionnés partageront leur complicité sur scène. Ensemble, ils feront résonner toute la richesse d’un répertoire vivant et chaleureux, héritage des traditions musicales d’Irlande.

Porté par l’association Le Folk Club du Bono, ce projet s’inscrit également dans une démarche de transmission. L’école propose des ateliers collectifs et individuels pour découvrir et approfondir la pratique de la musique traditionnelle irlandaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T12:15:00.000+02:00

1



Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan