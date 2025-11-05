Concert folk et soul Frazey Ford La Ferté-Bernard

Concert folk et soul Frazey Ford

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

L’artiste canadienne Frazey Ford revient en tournée européenne avec quelques dates en France. Cinq ans après son album culte U kin B the Sun, elle offre un nouveau voyage musical plein de douceur, d’émotion et d’énergie.

Ancienne chanteuse du groupe The Be Good Tanyas, elle s’est affirmée en solo avec une musique mêlant soul, groove, funk des années 70 et une touche de spiritualité.

Sa voix unique, à la fois fragile et puissante, flotte sur des rythmes libres pour chanter la joie, la colère, la tendresse… Sur scène, Frazey Ford dégage une force tranquille, une présence captivante. Entre émotion intime et vibrations lumineuses, chaque concert est un moment suspendu.

Tarifs 18€ 15€ 8€ Tout public 1 h 15 + Première partie .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

