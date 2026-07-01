Informations pratiques

Berrien

Concert Folk Flod à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert sans réservation prix libre.

Flōd est un projet solo de folk sorti tout droit des profondeurs de l’Arrée en Finistère. Des mélodies envoûtantes, des paroles poétiques célébrant terre, liberté et résistance, qui nous plongent dans un univers singulier et mystérieux, fortement inspiré par la musique traditionnelle d’Irlande et par d’autres influences plus folk et contemporaines… Un premier album est sorti en 2025, un deuxième est en chemin !

Pour l’écouter c’est ici flodmusic.bandcamp.com .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

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English :

L’événement Concert Folk Flod à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ