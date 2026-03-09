Concert folk Folkways Bistro’Théâtre Givrauval

Concert folk Folkways

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

2026-09-25

FOLKWAYS parcourt les chemins du Folk.

Les quatre musicien-n-e-s visitent un univers musical de reprises du répertoire folk-blues américain et anglo-saxon avec des touches de folk traditionnel instrumental. Ces morceaux sont tissés à deux, parfois trois voix, portées par les guitares lead et rythmique, enrichis par les volutes élaborées de la clarinette et de l’accordéon, sur un fondement solide et mélodieux à la basse.

Gérald Trevisan (guitare lead, voix), Jérôme Chilla (clarinette, accordéon, voix), François Bart (basse et contre basse), Sibylle Schatz-Botti (guitare rythmique, voix).

Places limitées, réservations par tél ou mail bistro.theatre.givrauval@gmail.comTout public

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 45 60 21 03 bistro.theatre.givrauval@gmail.com

English :

FOLKWAYS travels the paths of Folk.

The four musicians visit a musical universe of covers of the American and Anglo-Saxon folk-blues repertoire, with touches of traditional instrumental folk. The songs are woven with two, sometimes three, voices, carried by lead and rhythm guitars, enriched by the elaborate volutes of clarinet and accordion, on a solid, melodious bass foundation.

Gérald Trevisan (lead guitar, vocals), Jérôme Chilla (clarinet, accordion, vocals), François Bart (bass and double bass), Sibylle Schatz-Botti (rhythm guitar, vocals).

Places limited, reservations by phone or e-mail bistro.theatre.givrauval@gmail.com

