Concert Folk. Groupe FLOD à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Concert Folk. Groupe FLOD à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien vendredi 8 août 2025.

Concert Folk. Groupe FLOD à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Flōd est un projet solo de folk sorti tout droit des profondeurs de l’Arrée.

Inspiré des musiques traditionnelles d’Irlande et d’ailleurs, Flōd tisse un folk à la fois mystérieux, poétique et habité, où la voix, les mots et les cordes s’entrelacent pour créer un univers singulier et envoûtant.

Concert sans réservation prix libre.

Pour écouter c’est ici flodmusic.bandcamp.com .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Folk. Groupe FLOD à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2025-07-26 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ