Concert Folk Jazz Jalognes

Concert Folk Jazz Jalognes dimanche 17 août 2025.

Concert Folk Jazz

Jalognes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 17:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

Venez nombreux au concert Folk Jazz à Jolognes !

Concert Folk Jazz à Jalognes!

Venez vivre un moment musical inoubliable en plein air !

Avec

Gérard Godon à l’accordéon

Sébastien Ledoux au saxophone

Participation libre (au chapeau)

À l’issue du concert petit buffet convivial offert par Les Amis de Pesselières !

Apportez votre chaise ou votre couverture et profitez d’un concert chaleureux au cœur de la campagne berrichonne. .

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 95 98 claude.letree@orange.fr

English :

Come one, come all to the trendy Folk Jazz concert featuring Sébastien Ledoux on saxophone and Gérard Godon on accordion.

German :

Kommen Sie zahlreich zum trendigen Folk-Jazz-Konzert von Sébastien Ledoux am Saxophon und Gérard Godon am Akkordeon.

Italiano :

Venite tutti al concerto folk-jazz di tendenza tenuto da Sébastien Ledoux al sassofono e Gérard Godon alla fisarmonica.

Espanol :

Vengan todos al concierto Folk-Jazz de moda, a cargo de Sébastien Ledoux al saxofón y Gérard Godon al acordeón.

L’événement Concert Folk Jazz Jalognes a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois