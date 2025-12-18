Concert Folk L’Allée Verte • Les Nuits de la Lecture La Ferté-Saint-Aubin

Concert Folk L’Allée Verte • Les Nuits de la Lecture

Samedi 24 janvier Demandez le programme ! Les Nuits de la lecture

reviennent pour une 10ème édition décoiffante qui vous embarquera dans un

tour du monde inattendu et joyeux…

21h00 Concert du groupe L’Allée Verte, musiques et chansons folk d’ici, de là et d’ailleurs, d’hier, d’aujourd’hui, de demain, et plus si affinités .

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

English :

Saturday January 24: Ask for the program! Reading Nights

return for a 10th edition that will take you on an unexpected and joyous

9:00 pm: Concert by the group L?Allée Verte, folk music and songs from here, there and elsewhere, yesterday and today…

