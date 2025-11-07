CONCERT FOLK POP PSYCHE 70’S Néfiach
CONCERT FOLK POP PSYCHE 70’S Néfiach vendredi 7 novembre 2025.
CONCERT FOLK POP PSYCHE 70’S
Lotissement Champs du Moulin Néfiach Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Tous et toutes à la salle des fêtes de Néfiach pour un Concert Folk Pop-psyché 70’S avec le groupe PNEUMATIC SERENADERS Le vendredi 07 NOVEMBRE dès 18h30
PNEUMATIC SERENADERS créature à 5 pattes naviguant dans les eaux troubles du folk et de…
.
Lotissement Champs du Moulin Néfiach 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 17 50 mediatheques@roussillon-conflent.fr
English :
Everyone to the Néfiach village hall for a Folk Pop-psyché 70’S concert with the band PNEUMATIC SERENADERS on Friday 07 NOVEMBER from 6.30pm:
PNEUMATIC SERENADERS: a 5-legged creature navigating the murky waters of folk and…
German :
Die Gruppe PNEUMATIC SERENADERS wird am Freitag, den 07. November ab 18.30 Uhr im Festsaal von Néfiach ein Konzert mit Folk Pop Psychedelic 70’S geben:
PNEUMATIC SERENADERS: fünfbeinige Kreatur, die in den trüben Gewässern von Folk und…
Italiano :
Venite alla sala del villaggio di Néfiach per un concerto Folk Pop-psyché 70’s con il gruppo PNEUMATIC SERENADERS venerdì 07 NOVEMBRE dalle 18.30:
PNEUMATIC SERENADERS: una creatura a 5 zampe che naviga nelle acque torbide del folk e…
Espanol :
Venga a la sala de fiestas de Néfiach para asistir a un concierto Folk Pop-psyché 70’S con el grupo PNEUMATIC SERENADERS el viernes 07 NOVIEMBRE a partir de las 18h30:
PNEUMATIC SERENADERS: una criatura de 5 patas que navega por las aguas turbias del folk y…
L’événement CONCERT FOLK POP PSYCHE 70’S Néfiach a été mis à jour le 2025-10-07 par OTI ROUSSILLON CONFLENT