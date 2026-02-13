Concert Folk/Rock La Raymonde Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme
Début : 2026-03-20 18:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
La Raymonde est un Trio Folk rock, des baroudeurs qui nous viennent de l’ouest!
Une contrebasse, une guitare, des harmonicas, un accordéon, deux voix et un tambourin y sévissent.
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 96 90 15 brasserieduloupblanc@gmail.com
La Raymonde is a folk-rock trio from the West!
A double bass, a guitar, harmonicas, an accordion, two voices and a tambourine.
