Concert Folk/Rock La Raymonde Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Concert Folk/Rock La Raymonde

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

La Raymonde est un Trio Folk rock, des baroudeurs qui nous viennent de l’ouest!

Une contrebasse, une guitare, des harmonicas, un accordéon, deux voix et un tambourin y sévissent.

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 96 90 15 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

La Raymonde is a folk-rock trio from the West!

A double bass, a guitar, harmonicas, an accordion, two voices and a tambourine.

