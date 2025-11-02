Concert folk rock Penmarch

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bar Chez Cathy Penmarch Finistère

Début : 2025-11-02 16:00:00
2025-11-02

Reprise des chansons, Léonard COHEN, Chuck BERRY, Johnny CASH…
Sur réservation   .

Bar Chez Cathy Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31 

