Concert folk rock & rhum ! Le Valhalla Ifs

Le 21 février 2026 à 20h30, le bar Le Valhalla, à Ifs près de Caen, vous invite à une soirée unique alliant musique live et découvertes gustatives. Le groupe Haverhill Peaks proposera un concert folk rock chill, mêlant guitares chaleureuses, voix envoûtantes et touches de rock, pour une ambiance détendue et conviviale.

En complément du concert, les visiteurs auront l’occasion de participer à une dégustation exclusive de spiritueux, qui feront prochainement leur entrée sur la carte du bar. Une expérience idéale pour les amateurs de musique, de culture locale et de produits artisanaux. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

English : Concert folk rock & rhum !

On February 21, 2026 at 8:30pm, the bar Le Valhalla, in Ifs near Caen, invites you to a unique evening of live music and culinary discoveries. The band Haverhill Peaks will perform a chill folk-rock concert, blending warm guitars, haunting vocals and touches of rock.

