AGENDA · Messanges
Concert Foolz moussu faim & soif Messanges
jeudi 23 juillet 2026 · moussu faim & soif · Messanges
Informations pratiques
Messanges
Concert Foolz
moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:50:00
Date(s) :
2026-07-23
Concert de 20h à 22h
Tapas et boissons .
moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
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English : Concert Foolz
L’événement Concert Foolz Messanges a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI LAS
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