Concert For Mates Les Copains'Live Musique Les Copains d'abord Louvie-Juzon samedi 6 septembre 2025.

Les Copains d'abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Deux rdv musicaux pour célébrer la 2ème bougie des Copains d’abord !

For Mate ouvrira les festivités avec son énergie rock et ses reprises pop des plus grands hits, de 1970 à aujourd’hui.

Des morceaux emblématiques revisités avec enthousiasme l’idéal pour chanter, danser et revivre les grands classiques !

Réservation conseillée. .

Les Copains d’abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73

L’événement Concert For Mates Les Copains’Live Musique Louvie-Juzon a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées