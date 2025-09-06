Concert For Mates Les Copains’Live Musique Les Copains d’abord Louvie-Juzon
Concert For Mates Les Copains’Live Musique Les Copains d’abord Louvie-Juzon samedi 6 septembre 2025.
Concert For Mates Les Copains’Live Musique
Les Copains d’abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Deux rdv musicaux pour célébrer la 2ème bougie des Copains d’abord !
For Mate ouvrira les festivités avec son énergie rock et ses reprises pop des plus grands hits, de 1970 à aujourd’hui.
Des morceaux emblématiques revisités avec enthousiasme l’idéal pour chanter, danser et revivre les grands classiques !
Réservation conseillée. .
Les Copains d’abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73
English : Concert For Mates Les Copains’Live Musique
German : Concert For Mates Les Copains’Live Musique
Italiano :
Espanol : Concert For Mates Les Copains’Live Musique
L’événement Concert For Mates Les Copains’Live Musique Louvie-Juzon a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées