Concert For The Hackers Salle de spectacle L’AbriBus Criel-sur-Mer

Concert For The Hackers

Salle de spectacle L’AbriBus Rue de la Libération Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Concert rock pop électro après résidence artistique du groupe criellois. .

Salle de spectacle L’AbriBus Rue de la Libération Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 30 50 51 20 mairie@criel-sur-mer.fr

