Concert Forbach

Concert Forbach dimanche 1 février 2026.

71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Date :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01


2026-02-01

Concert avec le Chœur de l’Armée Française et le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut.Tout public
71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30  info@carreau-forbach.com

English :

Concert with the Ch?ur de l’Armée Française and the Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut.

L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-01-22 par FORBACH TOURISME