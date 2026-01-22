Concert Forbach
Concert Forbach dimanche 1 février 2026.
Concert
71 Avenue Saint-Rémy Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
Concert avec le Chœur de l’Armée Française et le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut.Tout public
71 Avenue Saint-Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 30 info@carreau-forbach.com
English :
Concert with the Ch?ur de l’Armée Française and the Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut.
L’événement Concert Forbach a été mis à jour le 2026-01-22 par FORBACH TOURISME