Concert Forest Pooky Médiathèque Intercommunale Montélimar

Concert Forest Pooky

Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Forest Pooky est un parolier né aux USA ayant grandi en Ardèche.

Hyperactif, il a donné plus de 1100 concerts, joué dans plusieurs groupes (Supermunk, The Pookies…). Biberonné au punk rock, il mène parallèlement une carrière de chansonnier folk-punk.

.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Charles De Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forest Pooky is an American-born lyricist who grew up in the Ardèche.

Hyperactive, he has given over 1100 concerts and played in several bands (Supermunk, The Pookies…). He is also a folk-punk songwriter.

L’événement Concert Forest Pooky Montélimar a été mis à jour le 2026-01-06 par Montélimar Tourisme Agglomération