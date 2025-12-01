Concert Forêts Place Jules Ferry Bressuire
mercredi 17 décembre 2025.
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 11 EUR
2025-12-17
Dans une forêt aux mille couleurs, on entend le grouillement sous terre, le bruissement des feuilles, le chant d’une huppe… accompagnés en live par deux chanteuses-musiciennes magiciennes et d’une plante qui chante pour de vrai.
Une fête électro-végétale-pop d’une intensité et d’une poésie inouïe qui nous invite à nous émerveiller et à danser.
À partir de 5 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
