Concert Forêts Place Jules Ferry Bressuire

Concert Forêts Place Jules Ferry Bressuire mercredi 17 décembre 2025.

Concert Forêts

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Dans une forêt aux mille couleurs, on entend le grouillement sous terre, le bruissement des feuilles, le chant d’une huppe… accompagnés en live par deux chanteuses-musiciennes magiciennes et d’une plante qui chante pour de vrai.

Une fête électro-végétale-pop d’une intensité et d’une poésie inouïe qui nous invite à nous émerveiller et à danser.

À partir de 5 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

English : Concert Forêts

German : Concert Forêts

Italiano :

Espanol : Concert Forêts

L’événement Concert Forêts Bressuire a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Bocage Bressuirais