CONCERT FOREVER PAVOT – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

CONCERT FOREVER PAVOT Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :FOREVER PAVOT en concert Le 04 avril 2026 à 20H30 – Genre : PopÉmile Sornin a un robot dans sa vie. C’est pas de l’amour, c’est pas de l’amitie´ non plus, et c’est chez Born Bad que Forever Pavot sort un album pour en parler. Apre`s quelques albums de studio bravement pop, ainsi qu’une petite collection de BO, Emile a eu besoin d’un break. Pour y mettre fin, en bon flemmard hyperactif, avec Jonas Euvremer, il s’est lance´ dans la fabrication d’un automate dont la fonction e´tait de lui simplifier la vie. Melchior, qui donne son nom au disque, a une gueule de mannequin de ventriloque, deux mains gauches, des fringues preppy, et un cerveau de silice. Ce cousin boy-scout de Bender doit se fader les entretiens et les re´seaux sociaux a` la place d’Emile Sornin, prendre la lumie`re pour lui garantir une sieste a` l’ombre. Le plan a marche´ admirablement : Melchior ge`re la promo, et son existence me^me a remis notre homme au boulot. Ce nouvel album, c’est un de´rapage contrôlé sur l’e´changeur qui connecte son dernier disque « L’idiophone », a` une nouvelle arte`re nettement plus phat et quasi totalement anglophone. Pur choleste´rol sous les peaux, et basse subcontinentale dans nos visages : ce disque a e´te´ électronique´ savamment par Melchior. Le demiandroi¨de partage d’ailleurs avec Sornin les cre´dits de composition et les parties vocales de ce disque, vocode´es savemment, avec du beau linge en featuring. Pas jaloux, il laisse la place a` une invite´e de choix sur « UFO » et « Waiting for the sign » : l’increvable Lispector, Julie Margat, qui chante et cosigne les paroles de ces deux bang- bangers, qui posent le cadre narratif avec brio. Kumisolo, de´licate japonaise in Paris, lui a aussi envoye´ « Postcard », ve´ritable vapeur de chanson, qui prend le volume d’une barbapapa dans une fe^te foraine d’arrangements. Domotic, qui mixe et coproduit, co-frappe sur « Count to 10 », crossover hip-hop / kraut gou^t BEAK> avec, comme l’ensemble de cet album, une tendance a` faire plus avec moins. Petite re´volution, Forever Pavot, jadis quasi big-band en concert, tournera en trio basse /batterie / clavier-chant, avec Melchior en guest. Emile Sornin a beau salement se de´vergonder, Pavot reste forever lie´ a` une certaine tradition de la musique de cine´ma des trente glorieuses. On se refait pas totalement. Les tontons Ennio Morricone & Franc¸ois de Roubaix font des cameos fac¸on Hitchcock : des apparitions discre`tes qu’on guette avec plaisir (arrangements de phone`mes en cascades syncope´es a` la fin de « UFO », et puis faites pas les difficiles, vous reprendrez bien un peu de tiramisu clavicorde/ ondioline). De disque en disque, Emile Sornin est devenu un analphabe`te musical de plus en plus lettre´. Ça commence a` s’entendre qu’il s’y entend en arrangements. Ça contrepointe dans les fourre´s de cette musique touffue, maquis de trouvailles anciennes et modernes. « Le robot gentilhomme », habile pastiche de Jean-Baptiste Lully, tiendrait quelques rounds face a` Wendy Carlos. Son amour courtois pour les vieilleries de qualite´ s’exprime aussi sur « Skyway », hochement de te^te appuye´ au regrette´ Pierre Arvay, le Colonel Sanders des nuggets de l’illustration musicale. Bref, ce nouveau flirt n’est pas du tout une relation toxique, Melchior est sous-titre´ « Vol. 1 » : la robo-bromance continuera. Halory Goerger Ouverture des portes à partir de 19H00Infos billetterie :Tarif : 20 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE )Concert Debout – Placement LibrePlaces disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page Facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. – Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer 83