Concert Forever Pavot + Yin Yin La Sirène La Rochelle

Concert Forever Pavot + Yin Yin

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Emile Sornin a un robot dans sa vie. C’est pas de l’amour, c’est pas de l’amitié non plus, et c’est chez Born Bad que Forever Pavot sort un album pour en parler.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Emile Sornin has a robot in his life. It’s not love, it’s not friendship either, and Forever Pavot is releasing an album about it on Born Bad.

