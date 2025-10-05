Concert Foskifo La Passerelle Mauléon

Concert Foskifo La Passerelle Mauléon dimanche 5 octobre 2025.

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Concert avec le groupe Foskifo, au profit de l’association « Enfants de Madagascar ».   .

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   enfantsdemadagascar@sfr.fr

