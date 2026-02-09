Concert Foskifo Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Foskifo

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2026-02-14

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Foskifo (Blues, mais pas que) Né en début 2021, Foskifo est composé de 3 musicos (Didier à la batterie, Philippe à la basse et Christian à la guitare, au chant et au piano). Originaire du bocage vendéen, Foskifo fait essentiellement des compo originales en français sur des rythmes de blues inspiré de Dutronc, Jonaz, Baschung,… mais aussi Lou Reed, Les Stones, STV et bien d’autres. A voir et écouter sur YouTube. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

