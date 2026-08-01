UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fouqueure

Concert grande Rue Fouqueure

samedi 22 août 2026 · grande Rue · Fouqueure

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
grande Rue
Adresse
La Ch'tite Palisse
Ville
16140 Fouqueure
Département
Charente
Tarif

Fouqueure

Concert

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

  .

grande Rue La Ch’tite Palisse Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 55 63 41 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Fouqueure a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente