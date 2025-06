Concert « Four Young sur les traces de Neil Young » Rue Paul Hummel Marigné-Laillé 4 juillet 2025 20:00

Sarthe

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04 23:00:00

2025-07-04

Concert du groupe Four Young, le vendredi 4 juillet à 20h, à Marigné-Laillé dans la Grange, batîment en bois situé à côté de l’église et de la salle des fêtes.

Une soirée musicale placée sous le signe de la folk, du rock et de la country !

Four Young rend hommage à l’univers musical de Crosby, Stills, Nash & Young, mythique formation américaine aux harmonies vocales envoûtantes.

Mais c’est avant tout l’esprit de Neil Young artiste libre, engagé et inclassable qui inspire le répertoire du groupe.

Entrée libre Participation au chapeau.

Dès 19h, vous pouvez venir déguster des planches de charcuterie et fromages servies par le Petit Creux Gourmand (15€, sur réservation une semaine avant au 09 54 36 59 97). .

Rue Paul Hummel La Grange

Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire tisseursdeliens.ml@orange.fr

English :

Concert by the group Four Young, Friday July 4 at 8pm, in Marigné-Laillé in the Grange, a wooden building next to the church and village hall.

German :

Konzert der Gruppe Four Young am Freitag, den 4. Juli um 20 Uhr in Marigné-Laillé in der Grange, einem Holzgebäude neben der Kirche und dem Festsaal.

Italiano :

Concerto del gruppo Four Young, venerdì 4 luglio alle 20, a Marigné-Laillé nella Grange, un edificio in legno accanto alla chiesa e alla sala del villaggio.

Espanol :

Concierto del grupo Four Young, el viernes 4 de julio a las 20.00 h, en Marigné-Laillé, en el Grange, un edificio de madera situado junto a la iglesia y la sala de fiestas del pueblo.

