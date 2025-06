Concert Fox Valley Festival Chorus – Sainte-Marie-du-Mont 26 juin 2025 20:30

Manche

Concert Fox Valley Festival Chorus Église Sainte-Marie-du-Mont

Début : 2025-06-26 20:30:00

2025-06-26

Chorale originaire de l’Illinois de 40 choristes et Quatuor de Cuivres Œuvres de Mozart, Fauré, Duruflé, Saint-Saëns, Rameaux, Palestrina, etc.

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 58 00

English : Concert Fox Valley Festival Chorus

Illinois choir of 40 singers and brass quartet ?works by Mozart, Fauré, Duruflé, Saint-Saëns, Rameaux, Palestrina, etc.

German :

Chor aus Illinois mit 40 Sängern und Blechbläserquartett Werke von Mozart, Fauré, Duruflé, Saint-Saëns, Palmsonntag, Palestrina usw.

Italiano :

Coro dell’Illinois di 40 cantanti e quartetto di ottoni, opere di Mozart, Fauré, Duruflé, Saint-Saëns, Rameaux, Palestrina, ecc.

Espanol :

Coro de Illinois de 40 cantantes y cuarteto de metales ?obras de Mozart, Fauré, Duruflé, Saint-Saëns, Rameaux, Palestrina, etc.

L’événement Concert Fox Valley Festival Chorus Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Baie du Cotentin