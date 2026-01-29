Concert Francesco PIU Fresselines
Concert Francesco PIU Fresselines vendredi 30 janvier 2026.
Concert Francesco PIU
La belardière Fresselines Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-30
“Une vraie force de la nature !” c’est ainsi que le magazine Guitar Club le définit. Guitariste, chanteur et auteur, né en 81 originaire de Sardaigne, Francesco Piu est impossible à cataloguer et à enfermer dans un seul genre sa musique est un mélange explosif de blues, rock & soul qui fait un clin d’œil à la musique méditerranéenne, les pieds fermement plantés dans la tradition de la musique noire et son regard grand ouvert sur le mélange de culture.
réservation sur
https://www.helloasso.com/associations/du-pinard-et-des-arts/evenements/francesco-piu
Repas sur réservation menu unique 16€ .
La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94
English :
