Concert Francesco PIU Fresselines

Concert Francesco PIU

La belardière Fresselines Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

“Une vraie force de la nature !” c’est ainsi que le magazine Guitar Club le définit. Guitariste, chanteur et auteur, né en 81 originaire de Sardaigne, Francesco Piu est impossible à cataloguer et à enfermer dans un seul genre sa musique est un mélange explosif de blues, rock & soul qui fait un clin d’œil à la musique méditerranéenne, les pieds fermement plantés dans la tradition de la musique noire et son regard grand ouvert sur le mélange de culture.

réservation sur

https://www.helloasso.com/associations/du-pinard-et-des-arts/evenements/francesco-piu

Repas sur réservation menu unique 16€ .

La belardière Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 13 72 94

