Concert Franck Agulhon Solisticks Musée de la Batterie Senones

Concert Franck Agulhon Solisticks

Musée de la Batterie 8 Rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 17:00:00

fin : 2026-02-06 20:00:00

2026-02-06

Une Symphonie en Peaux et Métaux !

Dans le silence, une pulsation naît. Elle s’épanouit, s’élève, se fait tempête ou murmure. Franck Agulhon, maître des rythmes, vous invite à un voyage inédit un concert solo, une odyssée sonore où la batterie devient le théâtre d’émotions insoupçonnées.

À l’occasion de la sortie de son nouvel album en solo, Franck dévoile un univers intime et envoûtant. Chaque frappe, chaque résonance, chaque silence raconte une histoire. Tantôt furie volcanique, tantôt caresse lunaire, ses baguettes dansent avec une virtuosité éblouissante, une sensibilité rare.

Ce concert est bien plus qu’une performance c’est une communion. Une rencontre avec l’essence du rythme, ce battement universel qui vibre au fond de nos âmes.

Rejoignez Franck Agulhon pour une soirée où le temps se suspend, où les peaux et les métaux chantent, où le cœur bat en cadence avec l’art du solo. Un moment unique, une célébration de la musique pure, authentique, essentielle.

Laissez-vous porter. Écoutez. Ressentez. Vibrez.Tout public

Musée de la Batterie 8 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 30

English :

A Symphony of Skins and Metals!

In the silence, a pulse is born. It blossoms, rises, storms or murmurs. Franck Agulhon, master of rhythms, invites you on an unprecedented journey: a solo concert, a sonic odyssey where the drums become the theater of unsuspected emotions.

To coincide with the release of his new solo album, Franck unveils an intimate, spellbinding universe. Every strike, every resonance, every silence tells a story. Sometimes volcanic fury, sometimes lunar caress, his drumsticks dance with dazzling virtuosity and rare sensitivity.

This concert is much more than a performance: it’s a communion. An encounter with the essence of rhythm, the universal beat that vibrates deep within our souls.

Join Franck Agulhon for an evening where time stands still, where skins and metals sing, where the heart beats in cadence with the art of the solo. A unique moment, a celebration of pure, authentic, essential music.

Let yourself be carried away. Listen. Feel. Vibrate.

