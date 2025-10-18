Concert Franck Avitabile Piano en Valois 2025 Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00
Franck Avitabile, pianiste et compositeur français, se distingue par son parcours unique mêlant jazz et musique classique.
Place François Mitterrand Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62  pianoenvalois@wanadoo.fr

English :

Franck Avitabile, French pianist and composer, stands out for his unique blend of jazz and classical music.

German :

Franck Avitabile, ein französischer Pianist und Komponist, zeichnet sich durch seinen einzigartigen Werdegang aus, der Jazz und klassische Musik miteinander verbindet.

Italiano :

Franck Avitabile è un pianista e compositore francese con una miscela unica di jazz e musica classica.

Espanol :

Franck Avitabile es un pianista y compositor francés con una mezcla única de jazz y música clásica.

