Concert Franck Avitabile Piano en Valois 2025 Place François Mitterrand L’Isle-d’Espagnac

Concert Franck Avitabile Piano en Valois 2025
Place François Mitterrand Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Franck Avitabile, pianiste et compositeur français, se distingue par son parcours unique mêlant jazz et musique classique.
Place François Mitterrand Espace Georges Brassens L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
English :
Franck Avitabile, French pianist and composer, stands out for his unique blend of jazz and classical music.
German :
Franck Avitabile, ein französischer Pianist und Komponist, zeichnet sich durch seinen einzigartigen Werdegang aus, der Jazz und klassische Musik miteinander verbindet.
Italiano :
Franck Avitabile è un pianista e compositore francese con una miscela unica di jazz e musica classica.
Espanol :
Franck Avitabile es un pianista y compositor francés con una mezcla única de jazz y música clásica.
