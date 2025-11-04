Concert franco-allemand exceptionnel Rocher de Palmer Cenon

Plein tarif 12€. Tarif réduit (moins de 18 ans, sans emploi) 8€. Gratuit pour moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T20:00:00 – 2025-11-04T22:30:00

L’orchestre symphonique amateur bordelais Molto Assaï accueille pour un concert exceptionnel en commun le Blutenburg Kammerphilharmonie de Munich, Allemagne. Au programme :

Symphonie en ré mineur de César Franck

Adagio de la 10ème symphonie de Gustav Mahler

Concerto pour piano en ré majeur de Jospeh Haydn avec Jonathan Raspiengeas en soliste au piano

Danzon n°2 d’Arturo Marquez

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Molto Assaï