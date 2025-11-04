Concert franco-allemand exceptionnel Rocher de Palmer Cenon
Concert franco-allemand exceptionnel Mardi 4 novembre, 20h00 Rocher de Palmer Gironde
Plein tarif 12€. Tarif réduit (moins de 18 ans, sans emploi) 8€. Gratuit pour moins de 10 ans.
L’orchestre symphonique amateur bordelais Molto Assaï accueille pour un concert exceptionnel en commun le Blutenburg Kammerphilharmonie de Munich, Allemagne. Au programme :
- Symphonie en ré mineur de César Franck
- Adagio de la 10ème symphonie de Gustav Mahler
- Concerto pour piano en ré majeur de Jospeh Haydn avec Jonathan Raspiengeas en soliste au piano
- Danzon n°2 d’Arturo Marquez
Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Molto Assaï