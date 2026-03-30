Concert franco-allemand Guéret

Concert franco-allemand Eglise Guéret 2026-05-02

Concert franco-allemand Guéret samedi 2 mai 2026.

Concert franco-allemand

Eglise Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

L’Ensemble Vocal de Guéret propose un concert franco-allemand sous le signe de la fraternité avec le soutien de Guéret-Stein avec Kammerchor de Stein.   .

Eglise Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 48 48 87 

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English : Concert franco-allemand

L’événement Concert franco-allemand Guéret a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret

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