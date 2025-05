Concert franco-allemand Les Enfants de la Joyeuse – Salle Daniel Ardin Châtillon-Saint-Jean, 7 juin 2025 20:30, Châtillon-Saint-Jean.

Drôme

Concert franco-allemand Les Enfants de la Joyeuse Salle Daniel Ardin Route de Parmans Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

L’Harmonie Les Enfants de la Joyeuse, fondée en 1884, propose un concert durant lequel des musiciens allemands et français s’unissent pour présenter un répertoire varié de musique du monde, musique de film et pop.

.

Salle Daniel Ardin Route de Parmans

Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 03 67 88 lesenfantsdelajoyeuse26@gmail.com

English :

Harmonie Les Enfants de la Joyeuse, founded in 1884, presents a concert in which German and French musicians join forces to perform a varied repertoire of world, film and pop music.

German :

Die Harmonie Les Enfants de la Joyeuse wurde 1884 gegründet und bietet ein Konzert, bei dem deutsche und französische Musiker gemeinsam ein vielfältiges Repertoire aus Weltmusik, Filmmusik und Pop präsentieren.

Italiano :

La banda di ottoni Les Enfants de la Joyeuse, fondata nel 1884, propone un concerto in cui musicisti tedeschi e francesi uniscono le forze per presentare un repertorio vario di musica mondiale, musica da film e pop.

Espanol :

La banda de música Les Enfants de la Joyeuse, fundada en 1884, ofrece un concierto en el que músicos alemanes y franceses unen sus fuerzas para presentar un variado repertorio de músicas del mundo, música de cine y pop.

L’événement Concert franco-allemand Les Enfants de la Joyeuse Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2025-05-24 par Valence Romans Tourisme