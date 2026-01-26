Concert Franco Arménien place Saint-Nicolas Romans-sur-Isère
place Saint-Nicolas Eglise saint Nicolas Romans-sur-Isère
Tarif : 15 EUR
2026-02-24 20:30:00
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Venez découvrir un grand spectacle de musique Franco Arménien proposé par les élèves du conservatoire de Tchaikovsky d’Erevan et du conservatoire de Valence Romans Agglo.
place Saint-Nicolas Eglise saint Nicolas Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Come and discover a great Franco-Armenian music show put on by students from the Tchaikovsky Conservatory in Yerevan and the Valence Romans Agglo Conservatory.
