Concert Franco Arménien place Saint-Nicolas Romans-sur-Isère

Concert Franco Arménien

place Saint-Nicolas Eglise saint Nicolas Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Venez découvrir un grand spectacle de musique Franco Arménien proposé par les élèves du conservatoire de Tchaikovsky d’Erevan et du conservatoire de Valence Romans Agglo.

place Saint-Nicolas Eglise saint Nicolas Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 41 87 30

English :

Come and discover a great Franco-Armenian music show put on by students from the Tchaikovsky Conservatory in Yerevan and the Valence Romans Agglo Conservatory.

