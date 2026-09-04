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Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » Coutances

vendredi 4 décembre 2026 · Coutances

Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » Coutances

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz »

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 18:00:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

Concert de Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » revisitent pour notre plus grande joie le répertoire de Georges Brassens aux couleurs jazz.
Durée : 1h15. Tout public. Réservation fortement conseillée.
Rendez-vous à 18h à la médiathèque de Coutances.   .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz »

L’événement Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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