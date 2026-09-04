Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » Coutances
vendredi 4 décembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz »
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 18:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Concert de Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » revisitent pour notre plus grande joie le répertoire de Georges Brassens aux couleurs jazz.
Durée : 1h15. Tout public. Réservation fortement conseillée.
Rendez-vous à 18h à la médiathèque de Coutances. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz »
L’événement Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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