Informations pratiques

Coutances

Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz »

11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 18:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Concert de Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » revisitent pour notre plus grande joie le répertoire de Georges Brassens aux couleurs jazz.

Durée : 1h15. Tout public. Réservation fortement conseillée.

Rendez-vous à 18h à la médiathèque de Coutances. .

11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz »

L’événement Concert : Francois Corvellec & Jean-Pierre Saint « Brassens sur un air de jazz » Coutances a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme