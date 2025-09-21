Concert : François Couturier, piano et Dominique Pifarély, violon Église Saint-Hermeland Bagneux

Preludes & songs : concert de François Couturier au piano et Dominique Pifarély au violon Dimanche 21 septembre, 17h30 Église Saint-Hermeland Hauts-de-Seine

entrée libre dans la mesure des places disponibles

Le pianiste François Couturier et le violoniste Dominique Pifarély, figures importantes de la scène improvisée française, ont collaboré à de nombreux projets ces trente dernières années, notamment leur duo, qui a fait ses débuts discographiques chez ECM en 1997 avec le remarquable album Poros. Preludes and Songs poursuit l’histoire et inclut des musiques des deux musiciens ainsi que des œuvres de Jacques Brel, Duke Ellington, George Gershwin et J. J. Johnson. Avec leur sensibilité jazz et compositionnelle contemporaine, Couturier et Pifarély transforment ce vaste répertoire en une musique captivante et expressive.

Église Saint-Hermeland Place de la République 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr Église construite dans le dernier quart du XIIe siècle, achevée (chœur) au XIIIe siècle. Caractéristique des édifices du premier art gothique de la région parisienne, c’est une des premières à avoir subi l’influence directe du chantier de Notre-Dame de Paris. Le clocher a été modifié en 1722. Plusieurs aménagement, ainsi que des restaurations, sont mis en œuvre au XIXe siècle. Des dalles funéraires gravées, datant du XIIIe au XVIe siècle, y sont conservées. La tribune d’orgue en bois sculpté date du XVIe siècle. Bus : 128, 162, 188, 388, 391

Jean-Baptiste Millot