Concert | Frane Jazz Trio Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Lanquais

Concert | Frane Jazz Trio

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Frane Jazz Trio, chant, flûte & guitare acoustique

Des passionnés de jazz, une chanteuse et deux instrumentistes rompus à la scène dans de multiples formations précédentes, c’est Frane Jazz Trio, une très belle réunion de musiciens expérimentés, qui séduit son public dans les cafés-concerts et les clubs de Dordogne et du Lot-et-Garonne. Autour de Frane, chanteuse à la voix pure, c’est Jac à la guitare électro-acoustique, spécialiste du manche et du son, et Marcel à la flûte, orfèvre en la matière. Frane Jazz Trio, c’est un voyage dans le large univers de la musique de jazz chanté et de tous ses dérivés, à travers les standards du genre.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

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English : Concert | Frane Jazz Trio

L’événement Concert | Frane Jazz Trio Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides