Concert Frankcis-maB – Poudrière Saint-Luc Marennes-Hiers-Brouage, 13 juin 2025 19:00, Marennes-Hiers-Brouage.

Charente-Maritime

Concert Frankcis-maB Poudrière Saint-Luc Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 19:00:00

fin : 2025-06-13 20:30:00

Date(s) :

2025-06-13

Concert de musiques trad d’ici & d’ailleurs par les Frankcis-maB à la poudrière Saint-Luc (Brouage).

.

Poudrière Saint-Luc Brouage

Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 73 42 75 rabettebeatrice@gmail.com

English :

Concert of traditional music from here and elsewhere by Frankcis-maB at the poudrière Saint-Luc (Brouage).

German :

Konzert mit traditioneller Musik von hier & anderswo von den Frankcis-maB im Pulvermagazin Saint-Luc (Brouage).

Italiano :

Concerto di musica tradizionale di qui e altrove a cura di Frankcis-maB presso la poudrière Saint-Luc (Brouage).

Espanol :

Concierto de música tradicional de aquí y de otros lugares a cargo de Frankcis-maB en la poudrière Saint-Luc (Brouage).

L’événement Concert Frankcis-maB Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes