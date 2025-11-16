Concert Frankie and the Witch Fingers Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Frankie and the Witch Fingers

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-11-16 18:00:00

> Frankie and the Witch Fingers [Psych-Punk]

Frankie and the Witch Fingers est un groupe psych-punk de Los Angeles connu pour ses performances énergiques et frénétiques. Leur dernier album, Data Doom , aborde les thèmes de la dystopie technologique, de la pourriture systémique, du fascisme rampant et de l’érosion de l’humanité. Le son du groupe a évolué vers une souche plus sombre, incorporant des influences du proto-punk, des progressistes allemands et des fusionnistes du funk. Le groupe a partagé la scène avec des artistes de renom tels que Kikagaku Moyo, Ty Segall, Oh Sees, Cheap Trick et ZZ Top.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

English : Concert Frankie and the Witch Fingers

