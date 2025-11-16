Concert Frankie and the Witch Fingers Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Concert Frankie and the Witch Fingers Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre dimanche 16 novembre 2025.
Concert Frankie and the Witch Fingers
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 18:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
> Frankie and the Witch Fingers [Psych-Punk]
Frankie and the Witch Fingers est un groupe psych-punk de Los Angeles connu pour ses performances énergiques et frénétiques. Leur dernier album, Data Doom , aborde les thèmes de la dystopie technologique, de la pourriture systémique, du fascisme rampant et de l’érosion de l’humanité. Le son du groupe a évolué vers une souche plus sombre, incorporant des influences du proto-punk, des progressistes allemands et des fusionnistes du funk. Le groupe a partagé la scène avec des artistes de renom tels que Kikagaku Moyo, Ty Segall, Oh Sees, Cheap Trick et ZZ Top.
Réservation obligatoire. .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
