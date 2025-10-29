Concert Frantasia Pole culturel Gujan-Mestras
Pole culturel Allée Mozart Gujan-Mestras Gironde
Plongez dans l’univers musical de la japanimation et du jeu vidéo avec le Duo Taku.
(Re)découvrez les thèmes culte qui ont marqué votre passion de geek, entre chasse aux créatures, quêtes épiques et princesse à sauver. Une aventure musicale immersive, guidée par les nakama du Duo Taku !
Sur réservation .
Pole culturel Allée Mozart Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 54 60
